"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Geçtiğimiz aylarda görüntülenen Arduç, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Eşinin evde olduğunu ifade eden oyuncu, "Yazarak, çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.