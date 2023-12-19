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        Haberler Yaşam Barış Bayraktar, dansıyla gönüllere taht kurdu

        Barış Bayraktar, dansıyla gönüllere taht kurdu

        Sadece birkaç yıl önce para dansla tanışan 31 yaşındaki Barış Bayraktar, kısa süre içinde çok önemli başarılara imza attı. İki Avrupa ve 7 uluslararası şampiyonluk kazanan milli dansçı bir ay önce düzenlenen Cenova 2023 Para Dans Spor Dünya Şampiyonası'nda 2 ayrı dalda iki kez dünya 2'incisi oldu. İdeallerinden hiç vazgeçmeyen Bayraktar'ın azmi gönüllere taht kurdu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 19.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:56
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        Önce bedensel engelli halter, sonra tekerlekli sandalye basketbol ve son olarak para dans branşında gösterdiği başarıyla göz kamaştıran Barış Bayraktar’ın azmi gönülleri fethediyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Barış’ın hikayesi 1992 yılında Manisa’nın Aksihar ilçesinde başladı.

        2.5 yaşında geçirdiği trafik kazası ile hayata engelli tutunan genç adamın hayalleri o engelleri geride bırakarak altın madalyalara uzandı.

        İLK YARIŞMADAN SONRA MİLLİ SPORCU OLDU

        Son üç yıldır para dans branşında boy gösteren Barış Bayraktar, Temmuz 2021’de, kariyerindeki ilk kez Para Dans Spor Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Freestyle kategorisinde 1. olan Barış, bir anda hayalleri olan milli takıma seçildi. O artık milli sporcu olmuştu. Milli formayla iki Avrupa 7 Uluslararası şampiyonluk kupasını kazandı. Milli marşımızı okuttu.

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        DÜNYA ŞAMPİYONASINDA İKİ BÜYÜK BAŞARI

        Gelen bu başarıların ardından bir ay önce Cenova 2023 Para Dans Spor Dünya Şampiyonası’na katıldı.

        İlk kez katıldığı, 29 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı Dünya Şampiyonası’nda “Tek erkekler dans sporu” ve “Tek erkekler serbest stil “ branşlarda iki dünya ikinciliğini kazanarak büyük başarı elde etti.

        Türkiye'ye iki gümüş madalya kazandıran Barış Bayraktar’ın hedefinde artık dünya şampiyonu olmak var.

        ZORLU YOLCULUKLARDAN BAŞARIYA

        İstanbul'da 5 yıldır yalnız yaşayan Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'nun milli sporcusu olan Barış Bayraktar, Habertürk’e konuştu.

        Yaşamında zorlu yolculuklar olduğunu vurgulayan Bayraktar şöyle devam etti; “En başta sizin manşetiniz bu mevzuyu dile getiriyor zaten.."8 kez İstiklal Marşını okuttu." Dile kolay, kolay değil. E tabii ki ardında bıraktığı anılar fazlasıyla mevcut. Sevinç, kutlama, coşku, üzüntü, biraz gözyaşı, sanırım hatta çok daha fazla. Dünya Şampiyonluğu her zaman bambaşka bir şey. Ve ben elbette gözümü oraya dikmiştim fakat spor bu, bazen farklı komplikasyonlar oluşabiliyor. Umarım bundan sonra hedeflerime daha sağlam adımlarla yürüyeceğim. Bunlar benim Cenova 2023 Para Dans Spor Dünya Şampiyonası sonrası, ülkem adına ilk kez böylesine büyük bir organizasyonda ülkeme 2 gümüş madalya ile dönmenin haklı gururundan mütevellit olsa gerek diye düşünüyorum. Para Dans Spor branşı Türkiye'de kurulduğundan bugüne dek! Umarım daha nice başarılara.”

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        #Barış Bayraktar
        #mustafa şekeroğlu
        #haberler
        #para dans
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