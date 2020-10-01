Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Başakşehir, Devler Ligi'nde zorlu bir kura çekti. H Grubu'nda PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile bir araya gelecek olan Başakşehir, iki Şampiyonlar Ligi yarı finalisti, bir de UEFA Avrupa Ligi yarı finalistiyle karşılaşacak!

PSG ve RB Leipzig, geçen sezon bir kısmı tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişler ve bu turda birbirlerine rakip olmuşlardı. Ağustosta oynanan karşılaşmayı 3-0'lık skorla PSG kazanmış ve finale yükselmişti. Fransız temsilcisi finalde ise Bayern Münih'e kaybetmişti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Manchester United ise bu organizasyonda yarı finale yükselmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan yarı finalde 1-0 öne geçen Manchester United, aynı zamanda kupayı da kazanan Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti.