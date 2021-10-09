Kahvaltı yapmaya geldik. Ankara’da böyle yerler pek nadir bulunuyor. İnsanların kafa dinlemek için sessiz sedasız gölün etrafında aileleri ile vakit geçirebileceği bir yer diye düşünüyorum. Ağaçlar da güzel görünüyor biz baya bayıldık. Beklentimi çok yükseltmedim böyle beklemiyordum" diye konuştu.