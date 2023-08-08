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        Haberler Basketbol Diğer Basketbol Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu - FIBA Europe Cup - Basketbol Haberleri

        Basketbol Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu kuraları çekildi. Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda yer alırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise gruplara kalmak için eleme turu oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:13
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        Basketbol Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
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        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu kuraları çekildi.

        Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre turnuvaya doğrudan katılan Bahçeşehir Koleji, D Grubu'nda yer aldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor ise elemelerde Porto (Portekiz) ve Nevezis (Litvanya) ile B Grubu'nda mücadele edecek. Manisa ekibi, 2-5 Ekim'de ev sahipliği yapacağı eleme maçlarını geçmesi halinde normal sezonda E Grubu'na dahil olacak.

        Turnuvada 4'erli 10 grupta 40 takım yer alacak. FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinde başarılı olan ekiplerin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen takımlarla gruplar tamamlanacak.

        Karşılaşmaların 18 Ekim'de başlayacağı FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları şu şekilde:

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        A Grubu: Balkan (Bulgaristan), Sporting (Portekiz), Arconic-Alba Fehervar (Macaristan), Elemelerden gelecek takım

        B Grubu: BC CSU Sibiu (Romanya), Anwil Wloclawek (Polonya), Surne Bilbao Basket (İspanya), Caledonia Gladiators (Büyük Britanya)

        C Grubu: Elemelerden gelecek 2 takım, Karhu Basket (Finlandiya), Jonava (Litvanya)

        D Grubu: Mornar Barsko Zlato (Karadağ), Bahçeşehir Koleji (Türkiye), ERA Nymburk (Çekya), Elemelerden gelecek takım

        E Grubu: Elemelerden gelecek 3 takım, SIG Strasbourg (Fransa)

        F Grubu: Happy Casa Brindisi (İtalya), Ironi Hay Motors Ness Ziona (İsrail), Elemelerden gelecek 2 takım

        G Grubu: Hapoel Nofar Galil Elion (İsrail), ZZ Leiden (Hollanda), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa), Elemelerden gelecek takım

        H Grubu: NINERS Chemnitz (Almanya), Heroes Den Bosch (Hollanda), PGE Spojnia Stargard (Polonya), Elemelerden gelecek takım

        I Grubu: Göttingen (Almanya), Cholet Basket (Fransa), Pallacanestro Varese (İtalya), Elemelerden gelecek takım

        J Grubu: Legia Varşova (Polonya), CSM CSU Oradea (Romanya), Elemelerden gelecek 2 takım

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