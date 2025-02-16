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        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

        Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi olmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:09
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        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
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        Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

        İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

        İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

        Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

        Salon: 11 Nisan

        Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

        Fenerbahçe Beko: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3

        Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan 4

        1. periyot: 27-19

        Devre: 58-40

        3. periyot: 82-60

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