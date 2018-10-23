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Yaylanın kendileri için bir hayat biçimi olduğunu dile getiren Çakmak, "Burada yaz aylarımızı geçiriyoruz. Aile hayatımız buranın üzerine kurulu. Muhteşem doğa, temiz hava ve doğal hayat bizim yaşayışımız. Odunculuk ve ormancılık yapıyoruz, işimiz de burada yani. Kış bitse de yaylalara çıksak diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.