Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinden Bayburt'a gitmek üzere kamyonetle yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları Tonhavi Yaylası yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan iki kişiye ulaştı.

Sağlık sorunu bulunmayan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirildi.

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