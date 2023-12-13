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        Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:55
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        Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Trabzon'un Araklı ilçesinden Bayburt'a gitmek üzere kamyonetle yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları Tonhavi Yaylası yakınlarında kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan iki kişiye ulaştı.

        Sağlık sorunu bulunmayan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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