Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi yapıldı

        Bayburt'ta, senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta, senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

        Vizyona 17 Kasım'da giren Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı filmin Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ndeki sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.

        Hüsamettin Elçi, gösterimin ardından gazetecilere, filmi memleketinde hemşehrileriyle izlemenin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

        Adeta senaryoyu yeniden yazıp, filmi yeniden izlediğini aktaran Elçi, "Burası benim şehrim, benim insanlarım. Benim duygularıma, benim gözyaşlarıma bıraktığım şehir. Onun için üniversitemizin bu çalışmama, emeğime sahip çıkması, Sayın rektörümüzün kültürümüze böylesine değer vermesi beni öylesine etkiledi ki ona şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

        Elçi, filmde diyaloğun olmadığına dikkati çekerek, "İstedim ki dil sussun gözler konuşsun. Gözleri konuşturmaya çalıştım. İstedim ki bu filmi izleyen her insan kendinden, hatırasından, hatta hayallerinden bir şeyler bulsun. Sanırım bir nebze olsun bunu başardığımı düşünüyorum." diye konuştu.

        Filmi izleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Elçi'nin ruh dünyasını filme döktüğü duygu dolu bir senaryoyu izlemekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, filmin özel gösteriminin üniversitede yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Duyguları ifade etmek amacıyla yola çıkan eseri ilgiyle izlediğini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

        "Türkiye genelinde de gösterimde olan bu filmin hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Özellikle günümüz hız çağına dönüşmüş durumda. Bu kadar hızlı yaşarken birtakım duyguları duraklayıp yeniden hatırlamakta fayda var. Bu film duraksadığımızda gönül telimize değecek mesajları bizlere iletiyor. Hüsamettin Elçi'ye bu eseri ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 4 köprünün inşası sürüyor
        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 4 köprünün inşası sürüyor
        Soğanlı kabartma halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
        Soğanlı kabartma halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı
        Bayburt'un yüksek rakımlı dağ köyleri karla sessizliğe büründü
        Bayburt'un yüksek rakımlı dağ köyleri karla sessizliğe büründü
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri Avrupa'da 16 kenti gezdi
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri Avrupa'da 16 kenti gezdi