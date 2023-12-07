Bayburt'ta "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi yapıldı Bayburt'ta, senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta, senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Vizyona 17 Kasım'da giren Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı filmin Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ndeki sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.

Hüsamettin Elçi, gösterimin ardından gazetecilere, filmi memleketinde hemşehrileriyle izlemenin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Adeta senaryoyu yeniden yazıp, filmi yeniden izlediğini aktaran Elçi, "Burası benim şehrim, benim insanlarım. Benim duygularıma, benim gözyaşlarıma bıraktığım şehir. Onun için üniversitemizin bu çalışmama, emeğime sahip çıkması, Sayın rektörümüzün kültürümüze böylesine değer vermesi beni öylesine etkiledi ki ona şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Elçi, filmde diyaloğun olmadığına dikkati çekerek, "İstedim ki dil sussun gözler konuşsun. Gözleri konuşturmaya çalıştım. İstedim ki bu filmi izleyen her insan kendinden, hatırasından, hatta hayallerinden bir şeyler bulsun. Sanırım bir nebze olsun bunu başardığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Filmi izleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Elçi'nin ruh dünyasını filme döktüğü duygu dolu bir senaryoyu izlemekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, filmin özel gösteriminin üniversitede yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Duyguları ifade etmek amacıyla yola çıkan eseri ilgiyle izlediğini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde de gösterimde olan bu filmin hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Özellikle günümüz hız çağına dönüşmüş durumda. Bu kadar hızlı yaşarken birtakım duyguları duraklayıp yeniden hatırlamakta fayda var. Bu film duraksadığımızda gönül telimize değecek mesajları bizlere iletiyor. Hüsamettin Elçi'ye bu eseri ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum."