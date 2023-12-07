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        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 4 köprünün inşası sürüyor

        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 2 yaya, 2 de araç köprüsünün inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:10
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        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 4 köprünün inşası sürüyor
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        Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde 2 yaya, 2 de araç köprüsünün inşası devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'un 4 muhteşem köprüye sahip olacağını belirtti.

        Doğu Karadeniz'de taşkın muhtevaları içeresinde çok sayıda araç ve yaya köprüleri inşa ettiklerini vurgulayan Balta, "Estetik ve emniyeti ön planda olan bu köprülerimiz Karadeniz'in zorlu coğrafyasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını oldukça kolaylaştırıyor ve inşa edildikleri yerlere ayrı bir güzellik katıyorlar. Şimdi de Çoruh Nehri'ndeki kesiti yetersiz köprüleri yıkıyor, yerine estetik ve emniyeti ön planı çıkartan modern köprüler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Balta, Çoruh Nehri'ne yakışır köprüler inşa edeceklerinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

        "Çoruh Nehri üzerine yapacağımız çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa, araç köprülerimiz ise 13 metre genişliğe ve 36 metre açıklığa sahip olacaktır. 13 Aralık 2022'de sözleşmesini imzaladığımız işimiz kapsamında yüklenici firmamıza yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak inşaatlarımıza devam edeceğiz. Çoruh Nehri'nde mevcut köprülerimizin kesiti yetersiz oluşundan ötürü hem taşkınlar için bir risk oluşturuyor hem de nehrin büyüleyici güzelliğine yakışmıyordu ama artık bu görüntüler tarih olacak. Bayburt'a yeni araç ve yaya köprülerimiz şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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