Öğrenciler "Dede Korkut"u hikaye, şiir ve resimlerle anlatacak Bayburt ve İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri, "Türkiye Yüzyılında Dede Korkut'un İzinde" başlıklı hikaye, şiir ve resim yarışmasıyla Dede Korkut'u anlatacak.

Bayburt ve İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri, "Türkiye Yüzyılında Dede Korkut'un İzinde" başlıklı hikaye, şiir ve resim yarışmasıyla Dede Korkut'u anlatacak.

İstanbul'da faaliyet gösteren Bayburtlular sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen "Özüm Sözüm Dede Korkut" temalı yarışmaya, İstanbul ve Bayburt'ta eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri başvuru yapabilecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmaya başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 20 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik Şöleni"nde alacak.

- "Yarışma gelecek nesillere Dede Korkut'u tanıtmak açısından son derece önemli"

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, Türk dünyasının ortak kültür hazinelerinden birinin de Dede Korkut olduğunu söyledi.

Bayburt'ta Dede Korkut hikayelerinin canlılığını koruduğunu ve ona ait birçok izler bulunduğunu belirten Güney, "Hal böyle olunca Dede Korkut ve Bayburt arasındaki bağ kültür, edebiyat, sanat ve sosyal hayata yansımaya ve tazeliğini korumaya devam ediyor." dedi.

Güney, yarışmanın gelecek nesillere Dede Korkut'u tanıtmak ve onun değerlerini geleceğe aktarmak açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki Bayburt sivil toplum kuruluşları tarafından Türk kültür tarihinin mihenk taşlarından Dede Korkut'u tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmayı son derece önemsiyoruz. Müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan komisyonla değerlendirilen ve dereceye giren öğrencilerin çok önemli bir organizasyonla ödüllerine kavuşacak olması da bizim için ayrı bir mutluluk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de Bakanlık tarafından onaylı yarışma kapsamında okullarımıza tanıtım afişlerini astık. Ayrıca yarışmanın derecelendirilmesi de yine tarafımızca yapılacak."

Güney, edebiyat ve resme ilgi gösteren öğrencilerin yarışma için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu, çok sayıda içeriği zengin eserler üretildiğini sözlerine ekledi.

Bayburt Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Recai Hançer de bu tür yarışmalar sayesinde gençlerin Dede Korkut'un öğretilerine, değerlerine yöneldiğini söyledi.

Hançer, Dede Korkut'un kitabında Bayburt'a, Kuzey Anadolu coğrafyasına özel önem atfedildiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla çocukların, kendi topraklarından ilham alarak bir eser vücuda getirmeleri, o eserle adeta kendilerini inşa etmeleri geleceğimiz adına, Cumhuriyetimizin 100. yılı adına, Türkiye Yüzyılı adına çok mühim bir hadise diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lise öğrencisi Ecrin Eraslan ise Dede Korkut'un hikayelerini bugünün koşullarına uygulamaya çalıştığı hikaye ile yarışmaya katılacağını aktardı.