Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta eğitime kar engeli

        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 07:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta eğitime kar engeli

        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta okullar 1 gün tatil edildi
        Bayburt'ta okullar 1 gün tatil edildi
        Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Bayburt'ta fırın ve marketlere 'Ramazan' denetimi
        Bayburt'ta fırın ve marketlere 'Ramazan' denetimi
        Yem desteği Bayburtlu çiftçinin yüzünü güldürdü: "Bu destek bize iyi geldi"
        Yem desteği Bayburtlu çiftçinin yüzünü güldürdü: "Bu destek bize iyi geldi"
        Meteoroloji'den Bayburt için kuvvetli kar uyarısı
        Meteoroloji'den Bayburt için kuvvetli kar uyarısı
        Bayburt'taki sulama yatırımları değerlendirildi
        Bayburt'taki sulama yatırımları değerlendirildi