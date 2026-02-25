Canlı
        Bayburt Haberleri

        Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

        Bayburt Belediyesi, kent merkezinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:31
        Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

        Bayburt Belediyesi, kent merkezinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

        Ekipler, aynı zamanda temizlik çalışmasıyla topladıkları çöpleri bertaraf ederek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

