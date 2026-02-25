Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
Bayburt Belediyesi, kent merkezinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.
Ekipler, aynı zamanda temizlik çalışmasıyla topladıkları çöpleri bertaraf ederek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor.
