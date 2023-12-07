Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Soğanlı kabartma halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor

        BEŞİR KELLECİ - Geleneksel halı dokumacılığının örneklerinden Soğanlı kabartma halısı, Bayburt'ta açılan kurslar aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğanlı kabartma halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Geleneksel halı dokumacılığının örneklerinden Soğanlı kabartma halısı, Bayburt'ta açılan kurslar aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

        Aydıntepe ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce unutulmaya yüz tutan yöreye özgü halı dokumacılığını yaşatmak amacıyla açılan kurs, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

        Kursiyerler, usta öğreticilerden öğrendiklerini tezgahta ilmek ilmek dokudukları rengarenk kabartma halılara yansıtıyor.

        Kadınlar dokudukları, motiflerini ve adını yörede verimli topraklarıyla bilinen Aydıntepe Ovası ve Soğanlı Dağları'ndan alan halı başına 2 bin lira gelir elde ediyor.

        Merkezin yanı sıra çeşitli noktalarda satışa sunulan el emeği göz nuru halılar, farklı illere gönderilmek üzere sipariş üzerine de dokunuyor.

        - "Elimizden gelen desteği vereceğiz"

        Aydıntepe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, AA muhabirine, Soğanlı kabartma halısının ilçede yüzyıllardır dokunduğunu söyledi.

        Bilgin, yaşam şekillerindeki değişiklik ve sanayileşme nedeniyle unutulmaya yüz tutan geleneği yeniden canlandırmak amacıyla 2006'dan itibaren çalışma yaptıklarını belirtti.

        Kurslar sayesinde Soğanlı kabartma halısı üretimine yeniden başlandığını anlatan Bilgin, "Buradaki üretim o yıldan beri devam etmektedir. İnşallah gelecek nesillere aktarılması yine bu şekilde devam edecektir. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

        - Soğanlı kabartma halıları en değerli hediyelerin başında geliyor

        Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aydın Doğan ise halı ve kilim dokumacılığının, Orta Asya'dan bugüne ulaşan geleneksel el sanatları içerisinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

        Doğan, Aydıntepe'de de el tezgahlarında yüzyıllardan beri nakış nakış Soğanlı kabartma halısı dokunduğuna işaret ederek, "İlçemizde bu işe gönül vermiş kişiler ve merkezimizin bu geleneğin gelecek kuşaklara taşınması noktasındaki gayretleri ve açılan kurslar sayesinde Soğanlı kabartma halısı varlığını ve ihtişamını sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

        Doğan, ilçede yüzyıllardır dokuması yapılan halının zemin kısmının Aydıntepe Ovası'ndan, kabartma kısmının ise Soğanlı Dağları'ndan esinlenilerek oluşturulduğunu dile getirdi.

        Halının geleneksel Türk motiflerini de barındırdığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Eli belinde, su yolu, insan, muska, göz, yıldız, tarak ve bereket gibi ana motifleri içerisinde barındıran Soğanlı kabartma halıları saf koyun yününden kök boyama tekniğiyle, günümüzde ise tamamen boyanmış yün ipliklerden yapılmaktadır. Yöremizde kış mevsiminin uzun geçmesi nedeniyle yöre kadınlarının uzun kış gecelerinde yaklaşık bir ayda dokuduğu halılar, onların duygu dünyalarının birer yansıması gibidir. İlimizde misafirlere verilecek en kıymetli eşyaların başında gelen halılar aynı zamanda yöre halkına ekonomik katkı da sağlamaktadır. "

        Kursiyerlerden 39 yaşındaki Nurcan Şentürk, 5 aydır halı dokuma eğitimi aldığını söyledi.

        Halı dokumanın zor ancak keyifli olduğunu anlatan 4 çocuk annesi Şentürk, "Yöremize ait el sanatını geçmişten geleceğe aktarabilmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şentürk, kurs sayesinde aile bütçesine de katkı sağladığını, ayda ortalama bir halı dokuduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı
        Bayburt'un yüksek rakımlı dağ köyleri karla sessizliğe büründü
        Bayburt'un yüksek rakımlı dağ köyleri karla sessizliğe büründü
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri Avrupa'da 16 kenti gezdi
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri Avrupa'da 16 kenti gezdi
        Öğrenciler "Dede Korkut"u hikaye, şiir ve resimlerle anlatacak
        Öğrenciler "Dede Korkut"u hikaye, şiir ve resimlerle anlatacak
        Bayburt'ta açılan et ürünleri fabrikası besicilere katkı sağlayacak
        Bayburt'ta açılan et ürünleri fabrikası besicilere katkı sağlayacak