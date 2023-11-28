Bayburt'un yüksek rakımlı dağ köyleri karla sessizliğe büründü BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı köylerde yaşayanlar baharda dönmek üzere ilçe merkezlerine gidiyor.

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı köylerde yaşayanlar baharda dönmek üzere ilçe merkezlerine gidiyor.

Soğanlı Dağları zirvesindeki Aydıntepe ilçesinin Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinde kış çetin geçiyor.

Bahar aylarından itibaren köylerinde konaklayanlar, hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının ardından ilçe merkezine dönmeye başladı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 360 rakımdaki Günbuldu köyü sakinleri, bir haftadır hayvanlarıyla zorlu hava şartlarında ilçe merkezine gidiyor.

Köylülere zorlu yolculuklarında eşlik eden İl Özel İdaresi ekipleri, yolun kapanan bölümlerini açarak vatandaşlar ve hayvanların ilerlemesini sağlıyor.

Köyü en son terk eden Bayraktar ailesi de ekiplerce kardan temizlenen yolda hayvanlarını ilçe merkezindeki ahırlarına getirdi.

- "Bu civardaki köyler tamamen boşalıyor"

Köydeki son hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesiyle yola koyulan Fahrettin Bayraktar, AA muhabirine, köylülerinin bir hafta önce merkeze indiğini, en son kendisinin kaldığını söyledi.

İlçede yaptığı mandırayı tamamlayamadığı için bugüne kadar köyde beklediğini anlatan Bayraktar, "Allah razı olsun devletimizden. Geldiler, yolumuzu açtılar, hayvanlarımızı götürmeye başladık. Kış olunca bu civardaki köylerde kalan olmuyor. Bu köyde tek başına bir kişi kalacak. Bunun dışında bu civardaki köyler tamamen boşalıyor. Mayıs ayında genellikle gelmeye başlıyoruz ve kasımın son günlerinde terk ediyoruz." dedi.

Recep Bayraktar da yılın yarısını köylerinde geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraştığımız için onları getirip götürüyoruz. Hava güzel olduğu zaman rahatça gidiyoruz. Ama yüksek rakım olduğu için hava bir anda değişebiliyor. Dolayısıyla zorlandığımız zamanlar da oluyor. Bugün de hava zaman zaman zorlaştı ama Özel İdare ekipleri yolu açtı, geldiler ve dönüyoruz. Köyde özellikle yol güzergahımız metrelerce kar altında kalıyor, ulaşım zorlaşıyor, dolayısıyla biz de ilçeye iniyoruz."

Hayvanlarını ilçeye götüren Bünyamin Bayraktar ise yılda iki kez bu rutini yaşadıklarını ifade ederek, yolculuk boyunca sıkıntı yaşamadıklarını sözlerine ekledi.