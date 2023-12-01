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        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:46
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        Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı
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        Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler kurtarıldı.

        Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil, Soğanlı Dağları'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, araçlarıyla yerleşim yerine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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