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        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi

        Bayburt'ta jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:47
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        Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi
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        Bayburt'ta jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

        Ekipler, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda ulaşımlarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermedikleri kontrol edildi, gerekli uyarılar yapıldı.

        Yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında şoförlere bilgi verilirken, sorunsuz bir eğitim öğretim yılı için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
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