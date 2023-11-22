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        Karlı yaylalardan çobanların sürüleriyle zorlu dönüş yolcuğu

        BAYBURT´takar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yaylalardan sürüleriyle birlikte dönüşe geçen çoban ve besicilerin zorlu yolculuğu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:10
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        Karlı yaylalardan çobanların sürüleriyle zorlu dönüş yolcuğu
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        BAYBURT´takar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yaylalardan sürüleriyle birlikte dönüşe geçen çoban ve besicilerin zorlu yolculuğu sürüyor.

        Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Bölgede yaylacılık geleneğini yaşatan çobanlar da sürüleri ile dönüşe geçti. Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla Bayburt´taki Kemer Dağı´ndan ilçelere inmek için dönüşe geçen çoban ve besicilerin zorlu yolculuğuna Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti. Ekipler çobanların güzergahındaki karlı yolları açarak, önlem aldı. Sürülerini ağıllara ulaştıran çoban ve besiciler, ekiplere teşekkür etti.

        DHA-Genel - Türkiye-Bayburt - Murat SÖYLEMEZ

        2023-11-22 12:01:23

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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