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        Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:45
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        Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Bayburt'ta iki gündür etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ile soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

        Buzlanmaya bağlı olarak, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşadığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulunuyor.

        Karayolları ekiplerinin buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama yaptığı güzergahta, trafik polisleri ulaşım güvenliği için kontrollerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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