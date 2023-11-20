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        Bayburt'ta ev, ahır ve samanlık yandı

        Bayburt'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:45
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        Bayburt'ta ev, ahır ve samanlık yandı
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        Bayburt'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde, Muhammet Akbal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki ev ile ahıra da sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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