Bayburt'ta ev, ahır ve samanlık yandı Bayburt'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde, Muhammet Akbal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki ev ile ahıra da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.