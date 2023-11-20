Bayburt'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Bayburt'ta dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Cadde ve sokaklar ile park halindeki araçların karla kaplandığı şehirde belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 36 köy yolunu, sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmayla ulaşıma açtı.

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