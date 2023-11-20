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        Bayburt'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Bayburt'ta dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:09
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        Bayburt'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Bayburt'ta dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Cadde ve sokaklar ile park halindeki araçların karla kaplandığı şehirde belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

        Vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 36 köy yolunu, sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmayla ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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