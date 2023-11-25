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        Bayburt'ta açılan et ürünleri fabrikası besicilere katkı sağlayacak

        BEŞİR KELLECİ - Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı Bayburt'ta belediye tarafından yapımı tamamlanan et ürünleri işleme fabrikasıyla hem istihdam hem de üreticiye daha fazla gelir sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:21
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        Bayburt'ta açılan et ürünleri fabrikası besicilere katkı sağlayacak
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        BEŞİR KELLECİ - Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı Bayburt'ta belediye tarafından yapımı tamamlanan et ürünleri işleme fabrikasıyla hem istihdam hem de üreticiye daha fazla gelir sağlanacak.

        Bayburt Belediyesinin, kentte istihdam sağlanması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Et Entegre Tesisleri kapsamında geçen yıl inşaatına başlanan et ürünleri fabrikasının yapımı tamamlandı.

        Şingah Mahallesi'nde 600 metrekarede kurulan fabrikada kavurma, sucuk ve pastırma üretiliyor.

        Üretim için gerekli hayvanların yörede besicilik yapanlardan satın alarak üreticiye de kazandıran fabrikanın ürünleri, "Bay-tat" markasıyla Bayburt'un yanı sıra çevre kentlerde de piyasaya sürülecek.

        İlk etapta ayda yaklaşık 12 ton üretimin yapılacağı ve 15 kişinin istihdam edileceği fabrikada, bu rakamın kısa sürede iki katına çıkarılması hedefleniyor.

        - "Bayburt'ta hayvancılığa destek olma adına bir gayretin içerisindeyiz"

        Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, amaçlarının tarım ve hayvancılık kenti olan Bayburt'ta hem üretilen hayvanları değerlendirmek hem de en büyük problemlerden biri olan istihdama bir nebze katkı sunmak olduğunu söyledi.

        Kentte daha önce marmelat ve turşu fabrikalarını faaliyete geçirdiklerini anlatan Pekmezci, "Orada hem istihdama katkı hem de tarıma dayalı üretilenleri değerlendirerek piyasaya sunuyoruz. Birçok kuruma satış yapıyoruz. İnsanlarımızın ürettiğini değerlendiriyoruz. Şimdi de burada Bayburt'ta hayvancılığa destek olma adına bir gayretin içerisindeyiz. Burada insanlara istihdam sağlamaya çalışacağız." dedi.

        Pekmezci, fabrikanın yüksek kapasiteye sahip olduğunu, ilk etapta ayda yaklaşık 12 ton üretim gerçekleşeceğini ve bu rakamın pazarın durumuna göre artabileceğini aktardı.

        Bayburt'un yüksek rakımı ve mera alanlarıyla "yayla kenti" olarak adlandırıldığını dile getiren Pekmezci, "Burada elde ettiğimiz ürünler en azından yaylanın verdiği o besleyici özellikleriyle ilgili ve lezzet açısından da çok önemli. İnşallah burada ürettiklerimizi pazarladığımız zaman vatandaşlarımız onun lezzetini ve güzelliğini görecekler. Hijyenik şartlarda, modern bir fabrikada yapılan ve Bayburt'a yakışır ürünlerimiz olacak." diye konuştu.

        Pekmezci, fabrikanın aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Fabrikada var olan şekliyle şu anda 10 ile 15 kişiyi istihdam edecek konumdayız. Tabii ki kapasitemiz arttığında aynı oranda çalışan sayısı da artacaktır. İnşallah Bayburt'a yakışan ve ileride insanlarımızın gururla ifade edebileceği bir tesis olmasını ümit ediyorum. Bütün amacımız insanlarımızın bu yörede ürettiklerini pazarlayacakları bir zemin oluşturmak. Yani ürettiğini kendi memleketinde satacağı bir zemin oluşturmak istiyoruz."

        Gıda mühendisi Yasemin Karadeniz de fabrikada işini büyük mutlulukla yaptığını söyledi.

        Hijyenik koşullarda modern ve kaliteli üretim yapıldığını ifade eden Karadeniz, ürünlerin kısa sürede piyasada rekabet oluşturacağını, Bayburt'un yanı sıra çevre illerde de piyasaya sunularak güzel sonuçlar beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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