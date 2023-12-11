Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi

BAYBURTAA)- Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yiyecek arayan kurt sürüsü havadan dron ile görüntülendi.

İlçe kırsalında doğa gezisine çıkan dron pilotu Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğindeki Aydıntepe Ovası'nda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti.

Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.