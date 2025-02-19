Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor
Bayburt'un Demirözü ilçesinde, aralıklarla devam eden kar nedeniyle, kıvrımlar oluşturarak akan menderesler beyaza büründü
Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.
Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.
Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Beşpınar köyünde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan mendereslerin, kışın farklı güzellikleri dronla görüntülendi.