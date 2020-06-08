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Bayer'den dijital sağlık asistanına yatırım

Bayer, küresel pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyen kadınlara telesağlık konusunda dijital çözüm sunan Albert Health Sağlık Asistanı uygulamasına finansal destek sağlağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Şirketin, Albert Health, Bayer'in bu yıl G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı'na seçilen girişimler arasında yer alıyor

Bayer
HABERTURK.COM

Bayer, bu yıl G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı'na seçilen girişimler arasında yer alan Albert Health'e finansal sponsorluk yolu ile ek fon sağladığını duyurdu.

Albert Health Sağlık Asistanı'nın, küresel pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyen kadınlara dijital çözüm sunduğu belirtildi.

Pandemi döneminde yaşanan hızlı dijitalleşme ile birlikte hekimler ve hastalar uzaktan sağlık hizmetlerine yani "telesağlık" uygulamalarına yönelmeye başladı.

"Telesağlık" ile hastalar uzaktan, sesli veya görüntülü sohbet yoluyla hekimler ile görüşebiliyor. Sağlık durumlarıyla ilgili danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar, telesağlık hizmeti sayesinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Bayer'in finansal destek sağladığı Albert Health'in Sağlık Asistanı uygulaması üzerinden Türkiye'deki bin kadın ücretsiz olarak kadın doğum hekimleriyle uzaktan görüşebilecek.

Sağlık Asistanı Albert, kronik hastalara tedavilerini yönetmelerinde yardımcı olurken, aynı zamanda kullanıcılarına doktorlarla görüntülü görüşme olanağı da sağlıyor.

Sesli komut özelliği sayesinde kullanıcılar Albert ile konuşarak kendilerine ilaç hatırlatması kurabiliyor, kan şekeri, tansiyon gibi ölçümlerini kaydedebiliyor ve tedavileri ile ilgili notlarını tutabiliyor.

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