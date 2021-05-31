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Bayer’in sağlık sektörüyle ilgili sorunlara çözüm bulmak ve girişim ekosistemine destek sağlamak amacıyla yürüttüğü G4A programı bu yıl tüm dünyadan girişimleri G4A Digital Health Partnerships Programı’na davet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, başvuruların 20 Haziran tarihine kadar devam edeceği G4A Digital Health Partnerships Programı iki ayrı iş birliği yöntemi sunuyor. Growth Track, erken aşamadaki dijital sağlık start-upları için bir hızlandırma programı iken Advance Track ise daha olgun dijital sağlık şirketleri için ticari ortaklık fırsatları içeriyor.

Kabul edilen şirketlerin her iki iş birliği yönteminde de Bayer ve G4A uzmanlarıyla bir araya gelip mentorluk desteği alabilecekleri kaydedildi.

G4A Digital Health Partnerships Programı'nın bu yıl acil sağlık sorunlarından bazılarını çözebilecek ve geleneksel sağlık hizmetleri sistemlerinin verimsizliklerini azaltabilecek dijital sağlık çözümlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Kadın sağlığı, kardiyometabolik ve böbrek hastalıkları, ruh sağlığı, radyoloji ve onkoloji alanlarındaki dijital inovasyonların, G4A Digital Health Partnerships Programı tarafından teşvik alabilecekleri aktarıldı.