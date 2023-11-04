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        Haberler Ekonomi Enerji Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de - Enerji Haberleri

        Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı kararına göre; bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarruf hedefinin 2030 yılına kadar yüzden 15´ten yüzde 30´a çıkarılması Resmi Gazete´de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 02:22 Güncelleme: 04.11.2023 - 02:22
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        Bazı kamu binaları için enerji tasarrufu kararı
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        Enerji Verimliliği Kanunu´na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları için enerji tasarruf hedefi yükseltildi.

        DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzden 15'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

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