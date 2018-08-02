Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyen gençler 15 bin liralık bedelli askerlik ücreti için kredi faizleri ve taksitlerini araştırıyor. Kredi faizleriyle ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankalara faiz düşürme çağrısı geldi.

TESK BAŞKANI'NDAN BANKALARA ÇAĞRI

Bedelli askerlik uygulamasının gençler için ümit olduğunu belirten Palandöken, "Bu uygulamayla iş dünyası da rahatlayacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 ay-1 senelik bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya, işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulamasıyla bu ayrılık 21 günle sınırlı olacak." ifadesini kullandı.

"4 YIL ÖDEMEK İSTEYEN 2 KATINI ÖDÜYOR"

Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredilerde faiz oranlarını düşük tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira, 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, neredeyse kullandığı kredinin 2 katını ödüyor. Bu, vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce gencimiz, vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli."

Peki; bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik kredi faizi ne kadar? Bedelli askerlik kredi taksitleri ne kadar? İşte cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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