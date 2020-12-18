Begüm Öner'in hayatı ve dizileri merak ediliyor. Seksenler dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle ünlenen Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında? Begüm Öner eşi kim?

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

BEGÜM ÖNER HAYATI

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya’ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

BEGÜM ÖNER EŞİ KİM?

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

BEGÜM ÖNER'İN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dayı (2004) - Özge

Bez Bebek (2007) - Petek

Melekler Korusun (2008) - Eda

Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

Seksenler (2012-2017) - Elvan

Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

Bir Baba Hindu (2016) - Alara

Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

Seksenler (2019-) - Elvan

Ev Yapımı (2020) - Kendisi