Begüm Öner'in hayatı ve dizileri merak ediliyor. Seksenler dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle ünlenen Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında? Begüm Öner eşi kim?
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.
BEGÜM ÖNER HAYATI
Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya’ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.
BEGÜM ÖNER EŞİ KİM?
2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.
BEGÜM ÖNER'İN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Dayı (2004) - Özge
Bez Bebek (2007) - Petek
Melekler Korusun (2008) - Eda
Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı
Seksenler (2012-2017) - Elvan
Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve
Öğrenci İşleri (2015) - Biricik
Bir Baba Hindu (2016) - Alara
Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru
Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem
Seksenler (2019-) - Elvan
Ev Yapımı (2020) - Kendisi
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