"Yuvalar sadece büyük boyutlarıyla değil, aynı zamanda dış ve iç mimari yapılarıyla da dikkat çekicidir. Doğu ve batı yönlerinde tasarladıkları geniş duvarlar sayesinde sabah ve akşam güneşinden daha fazla faydalanan yuvada ısı düzenlemesi sağlanmış olur.