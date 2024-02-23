İslam dünyasında Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği Berat Gecesi bu sene 24 Şubat Cumartesi gecesi eda ediliyor. Bizler de sizler için hadisli, dualı, en anlamlı ve güzel Berat Gecesi mesajları ve Kandiliniz Mübarek Olsun sözlerini derledik. İşte resimli Berat Kandili mesajları...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024

Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Yüreğimizi imanla doldur, gözyaşlarımızı affet. Merhametinle bizi kuşat, affına sığınıyoruz.

Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlat, kalplerimizi sıcacık kıl. Yalvarışlarımızı yüceler, tövbelerimizi kabul et. Affet bizi, merhametinle sar bizi.