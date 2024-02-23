Resimli Berat Kandili mesajları: Dualı, ayetli en güzel ve yeni Berat Kandili mesajları
Berat Kandili mesajları ve sözleri araştırılıyor. Bu sene 24 Şubat'ta idrak edilecek kandil gecesi öncesi en güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu özel gecenin anlamını ve maneviyatını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için eşe, dosta, akrabaya en güzel ve anlamlı, resimli Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte en yeni hadisli, dualı, resimli Berat Kandili mesajları ile Kandiliniz Mübarek Olsun sözleri...
İslam dünyasında Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği Berat Gecesi bu sene 24 Şubat Cumartesi gecesi eda ediliyor. Bizler de sizler için hadisli, dualı, en anlamlı ve güzel Berat Gecesi mesajları ve Kandiliniz Mübarek Olsun sözlerini derledik. İşte resimli Berat Kandili mesajları...
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024
Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Yüreğimizi imanla doldur, gözyaşlarımızı affet. Merhametinle bizi kuşat, affına sığınıyoruz.
Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlat, kalplerimizi sıcacık kıl. Yalvarışlarımızı yüceler, tövbelerimizi kabul et. Affet bizi, merhametinle sar bizi.
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Berat Kandili'nde yapılan duaların, yüreklerimize huzur getirmesini dilerim.
Bu gece dualarımızın, tövbelerimizin kabul olduğu mübarek bir gece. Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Rabbimizden af dileyerek geçirdiğimiz bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Günahlarımızın affedildiği, dualarımızın kabul olduğu bir gece olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun, huzur ve bereket sizinle olsun.
Berat Kandili'nde yapılan duaların kabul olması dileğiyle, hayırlı geceler dilerim.
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.
BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ
Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.
Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.
Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Ey Rabbim, bu kutsal Berat Kandili'nde dualarımızı kabul eyle. Yaralarımıza merhem ol, kederlerimize derman ol. Kalplerimize huzur, yüreklerimize sevinç ver ve dualarımızı kabul et.
Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.
Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. İyi Kandiller.
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…