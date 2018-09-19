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Berkin Elvan davası 28 Kasım'a ertelendi

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan davası 28 Kasım'a ertelendi

19.09.2018 - 14:25 | Güncelleme: DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D.'nin tutuklanması talebi bir kez daha reddedildi. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 28 Kasım'a bıraktı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile avukatları katıldı. Van'da görevli sanık polis F.D. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan ve Meral Danış Beştaş ile Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı ile çok sayıda kişi de takip etti. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi.

ADLİ TIP KURUMU: GÖREV KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNDAN RAPOR DÜZENLEMEDİ

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. "Görüntünün kalitesinin düşük olduğu, kişinin güvenlik kamerasına uygun pozisyon ve yakınlıkta bulunmadığı ve görsel bilginin yeterli düzeyde olmadığının" ifade edilerek taleplerin görev kapsamı dışında olduğu ve bu nedenle rapor düzenlenemediğinin bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, "Adli Tıp, 'Biz bu görüntülerden tespit yapamıyoruz' diyerek heyetinizle dalga geçmiştir. Oysaki Jandarma Kriminal raporu, sanığın suçunu ispatlar niteliktedir" dedi. Avukat Çiğdem Akbulut ise Jandarma Kriminal raporu dikkate alınmayacaksa en azından Ulusal Kriminal Büro'ya yeniden gönderilmesini talep etti.

"ÇOCUĞUMUN KATİLİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Daha sonra söz verilen Gülsüm Elvan, "Ben çocuğumu ekmeğe gönderdim. Bana kanlı gömleğini gönderdiler. Kimse bu şahsı tanımıyor. Benim çocuğumu vuranlar yargılanmıyor, savunanlar yargılanıyor. Çocuğumun katilinin tutuklanmasını istiyorum. Bize yaptığınız işkence yeter" diyerek fenalaştı. Gülsüm Elvan yakınlarıyla birlikte salon dışına çıkarıldı.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALDIRILACAK

Mahkeme heyeti, Jandarma Kriminal raporuna göre olaya ilişkilerdeki kişinin sanık olup olmadığına dair, karşılaştırılan parametrelere göre yüzde 75'in üzerinde benzer olduğunun belirtildiğine dikkat çekerek her hangi bir kuşkuya ve tereddüte yer vermeyecek şekilde olayın aydınlatılması gerektiği ifade edilerek bu kuşkunun ve eksikliğin giderilmesi amacıyla yeniden Adli Tıp Kurumu'na yazılarak ayrıntılı bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Tanık polislerin dinlenmesini de kararlaştıran heyet, sanığın duruşmaları takip ediyor olması yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmadığını dikkate alarak tutuklanması talebini reddetti. Duruşma, 28 Kasım'a bırakıldı.

Duruşmanın ardından Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Elvan "Bizim beklediğimiz bir şey vardı bugün. Katilin tutuklanması. Mahkeme heyeti bunu bugün yine reddetti" dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

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