İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polis memuru F.D.'nin yargılandığı davaya son bilirkişi raporu ulaştı. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre maktülün yaralandığı atışı yapan ZET’çi polis ile sanığın fotoğraflarının karşılaştırılmasında benzerlikler ve uyumlar tespit edildi. Raporda, kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile annesi Gülsüm Elvan katıldı. Gülsüm Elvan bir süre duruşmada kaldıktan sonra salondan çıktı.

YENİ RAPOR ULAŞTI

Duruşmada 3 kişiden oluşan bilirkişi tarafından hazırlanan 23 sayfalık raporun ulaştığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında, dosya içeriğinin incelenmesine göre maktül Berkin Elvan’ın yaralandığı atış olduğu anlaşılan 13:47:17 zamanında yapılan atışı 2. Zet polisi olarak tanımlanan şahsın yaptığının tespit edildiği anlatıldı.

AYNI ŞAHIS KANAATİNE VARILDI

Maktulün yaralandığı atışı yapan ZET’çi polis ile sanığın fotoğraflarının karşılaştırılmasının yapıldığı şahısların arasında benzerlikler ve uyumlar tespit edildiği belirtildi. Raporda, “kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Duruşmada olay günü görev yapan polislerde tanık olarak dinlendi.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, dosyada eksiğin kalmadığını belirterek olay yerinde keşif yapılması gerektiğini, sanığın suçu işlediğinin açık olduğunu ve delil karartma ihtimali olduğundan tutuklanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek, sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Mahkeme heyeti ayrıca keşif yönündeki talebin de bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.