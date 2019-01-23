- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polis memuru F.D.'nin yargılandığı davaya son bilirkişi raporu ulaştı. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre maktülün yaralandığı atışı yapan ZET’çi polis ile sanığın fotoğraflarının karşılaştırılmasında benzerlikler ve uyumlar tespit edildi. Raporda, kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile annesi Gülsüm Elvan katıldı. Gülsüm Elvan bir süre duruşmada kaldıktan sonra salondan çıktı.
YENİ RAPOR ULAŞTI
Duruşmada 3 kişiden oluşan bilirkişi tarafından hazırlanan 23 sayfalık raporun ulaştığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında, dosya içeriğinin incelenmesine göre maktül Berkin Elvan’ın yaralandığı atış olduğu anlaşılan 13:47:17 zamanında yapılan atışı 2. Zet polisi olarak tanımlanan şahsın yaptığının tespit edildiği anlatıldı.
AYNI ŞAHIS KANAATİNE VARILDI
Maktulün yaralandığı atışı yapan ZET’çi polis ile sanığın fotoğraflarının karşılaştırılmasının yapıldığı şahısların arasında benzerlikler ve uyumlar tespit edildiği belirtildi. Raporda, “kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Duruşmada olay günü görev yapan polislerde tanık olarak dinlendi.
TUTUKLANMASINI İSTEDİLER
Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, dosyada eksiğin kalmadığını belirterek olay yerinde keşif yapılması gerektiğini, sanığın suçu işlediğinin açık olduğunu ve delil karartma ihtimali olduğundan tutuklanmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek, sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Mahkeme heyeti ayrıca keşif yönündeki talebin de bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.