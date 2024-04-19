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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Beşiktaş: 2 - Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU - MKE Ankaragücü Haberleri

        Beşiktaş: 2 - Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılışında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda goller 18. dakikada Muçi ve 67.dakikada Muleka'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 5 hafta aradan sonra kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:29
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        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılışında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılarda goller 18. dakikada Muçi ve 67.dakikada Muleka'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 51'e yükseltirken MKE Ankaragücü ise 37 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine konuk olacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

        BEŞİKTAŞ 5 HAFTA SONRA KAZANDI

        Fernando Santos yönetiminde kötü sonuçlar alan Beşiktaş ligde aldığı son galibiyeti 25 Şubat'ta deplasmanda İstanbulspor'a karşı almıştı.

        Santos ayrılığı sonrası takımın başına geçen Serdar Topraktepe, Beşiktaş'a galibiyeti hatırlattı. Siyah-Beyazlılar 5 hafta aradan sonra kazandı.

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        SVENSSON DERBİDE YOK

        Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

        Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

        EMRECAN TERZİ DEVAM EDEMEDİ

        Beşiktaş'ta Ankaragücü karşısında Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

        Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

        13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.

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        18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.

        22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.

        39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        52. dakikada Sowe’un pasında topla buluşan Kitsiou’nun sağ çaprazda altı pas üzerinden sert vuruşu üstten auta gitti.

        57. dakikada Ghezzal’ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

        67. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

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