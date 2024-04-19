Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Beşiktaş-Ankaragücü maçıyla açılacak. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı Başkent ekibini yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kartal, Fernando Santos'un ayrılığı sonrası Serdar Topraktepe yönetiminde mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maça dair diğer detaylar haberimizde...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
BEŞİKTAŞ LİGDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin
Svensson
Tayyip Talha
Necip
Masuaku
Al-Musrati
Gedson Fernandes
Muçi