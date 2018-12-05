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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu

05.12.2018 - 13:51 | Güncelleme:

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen futbolcuların bu sezonki durumlarını derledik

  • 1 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    1 | 28

    HABERTÜRK | AHMET HAMDİ GİRGİN

    BEŞİKTAŞ

    Fabri - Fulham

    İspanyol kaleci, Ada'da hayal kırıklığına uğradı. Sezonun ilk 2 maçına 11'de başlayan 30 yaşındaki eldiven, kalesini kısa sürede kaybetti. Sonraki 3 maçta yedek kulübesinde oturan Fabri, 15 Eylül'den bu yana kadroya bile giremiyor.

  • 2 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    2 | 28

    Dusko Tosic - Guangzhou R&F

    Beşiktaş'tan Çin'e gidenler furyasının son temsilcisi Tosic, istikrarlı olarak forma giyiyor. Çin Ligi'nde sezon sona ererken Tosic'in takımı 16 takımlı ligde 10. sırada yer bulabildi.

  • 3 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
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    Matej Mitrovic - Club Brugge

    Sezon başında ilk 11'in değişmezi olan Hırvat oyuncu için Juventus iddiaları bile çıktı. Bir süre sonra formasını kaybeden Mitrovic, Belçika ekibinde dönem dönem şans buluyor.

  • 4 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    4 | 28

    Pedro Franco - CD America de Cali

    Sözleşmesi bitince ülkesinin America de Cali takımına transfer oldu. Ligin orta sıralarında yer alan takımında sürekli olarak forma giyiyor.

  • 5 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    5 | 28

    Denys Boyko - Dinamo Kiev

    Beşiktaş'ta antrenman kaleciliği yapan Boyko, Dinamo Kiev'in değişilmez ismi oldu. Bu sezon oynanan tüm maçlarda kaleyi korudu. Toplamda 27 maçta 19 gol yedi.

  • 6 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    6 | 28

    Veli Kavlak - Boşta

    Sakatlık problemleri yaşayan futbolcu takım bulamadı.

  • 7 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    7 | 28

    Talisca - Guangzhou Evergrande (Kiralıktı)

    Beşiktaş'ın kaçırdığı balık büyük oldu... Guangzhou Evergrande'de harikalar yaratan Talisca, 18 maçta 16 gol atarken 8 de asist yaptı. Ancak takım olarak Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG'ın gerisinde 2. oldular.

  • 8 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    8 | 28

    Alvaro Negredo - Al-Nasr

    Dubai'nin yolunu tutan İspanyol forvet, yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 8 maçta oynayan Negredo, 8 gol atmayı başardı.

  • 9 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    9 | 28

    Orkan Çınar - Adana Demirspor (Kiralık)

    Maç tecrübesi kazanması için gittiği Demirspor'da 14 karşılaşmanın 10'unda süre aldı. 1 gol atabildi.

  • 10 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    10 | 28

    Aras Özbiliz - Willem II (Kiralık)

    Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Aras Özbiliz, Hollanda'da iyi günler geçirmiyor. Willem II'de yalnızca 2 kez ilk 11'de forma giyebildi.

  • 11 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    11 | 28

    Umut Nayır - Bursaspor (Kiralık)

    Pişmesi için Bursa'ya gönderilen Umut, sezon başında forma şansı bulamasa da Samet Aybaba'nın gözüne girmeye başladı. Akhisar karşısında 2 gol attı. Gelişimini sürdürüyor.

  • 12 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    12 | 28

    Atınç Nukan - Leipzig (Kiralıktı)

    Sakatlıklarla boğuşan Atınç, Leipzig'e döndü ancak henüz sahaya çıkamadı.

  • 13 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    13 | 28

    FENERBAHÇE

    Josef de Souza - Al-Ahli

    Fenerbahçe'nin omurgasında kritik görev yapan Josef, yeni takımında da sürekli olarak forma giyiyor. Oynadığı 10 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor, 11 maç sonunda 3. sırada yer alıyorlar.

  • 14 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    14 | 28

    Giuliano - Al-Nasr

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano da gollerine devam ediyor. 11 maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Onun takımı da Josef'li Al-Ahli'nin önünde 2. sırada bulunuyor.

  • 15 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    15 | 28

    Fernandao - Al-Wahda

    Fenerbahçelilerin şu sıralar Slimani ile karşılaştırdığı Fernandao için de işler pek iyi gitmiyor. 11 maça çıkan Brezilyalı, yalnızca 1 maçta ağları havalandırabildi ve 2 gol attı. Al Wahda da ligin 4. sırasında.

  • 16 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    16 | 28

    Salih Uçan - Empoli (Kiralık)

    2. İtalya macerası da hayal kırıklığı oldu. Yedek kulübesinden çıkamıyor, 3 kez sahaya sürüldü, 1 golü var.

  • 17 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    17 | 28

    Vincent Janssen - Tottenham (Kiralıktı)

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle hiç forma giyemedi.

  • 18 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    18 | 28

    Luis Neto - Zenit (Kiralıktı)

    Rusya ligi lideri Zenit'te geride kalan 16 haftanın 10'unda ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 5 maçın 4'ünde 11'deydi.

  • 19 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    19 | 28

    GALATASARAY

    Bafetimbi Gomis - Al-Hilal

    Galatasaray taraftarlarının bu sezon en çok aradığı isim... Fransız yıldız, Galatasaray'daki yüksek performansına Suudi Arabistan'da da devam ediyor. 10 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Takımı liderlik koltuğunda.

  • 20 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    20 | 28

    Luis Pedro Cavanda - Standard Liege

    Belçika ekibinin önemli oyuncularından biri oldu. Geride kalan 17 haftanın 12'sinde şans buldu. Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 11'de sahaya çıktı.

  • 21 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    21 | 28

    Lionel Carole - Strasbourg

    Ligue 1'de bu sezon başarılı bir çizgi gösteren takımında 12 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

  • 22 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    22 | 28

    Koray Günter - Genoa

    Genoa'da henüz değişilmezler arasına girmese de yükselişe geçti. 8 maçta oynadı. İsmi İngiliz devi Tottenham'la anıldı.

  • 23 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    23 | 28

    Tolga Ciğerci - Fenerbahçe

    Sakatlık problemi bitmedi, sahaya adım atamadı.

  • 24 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    24 | 28

    Yasin Öztekin - Göztepe

    İzmir ekibinin kilit ismi oldu. 14 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

  • 25 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    25 | 28

    Iasmin Latovlevici - Bursaspor

    Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyuncu, Bursa'da tekrar kendini buldu. Samet Aybaba'nın değişilmezleri arasında. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

  • 26 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    26 | 28

    Doğan Can Davas - Bandırmaspor

    Bandırmaspor'un 10 numarası, 12 maçta oynarken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • 27 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    27 | 28

    Cedric Carrasso - Boşta

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım bulamadı.

  • 28 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcuların son durumu
    28 | 28

    Jason Denayer - Lyon (Kiralıktı)

    Manchester City'den Lyon'a transfer oldu. Eski Beşiktaşlı Marcelo ile birlikte stoper ikilisini oluşturuyor. 1 gollük de katkı verdi.

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