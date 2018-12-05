HABERTÜRK | AHMET HAMDİ GİRGİN
BEŞİKTAŞ
Fabri - Fulham
İspanyol kaleci, Ada'da hayal kırıklığına uğradı. Sezonun ilk 2 maçına 11'de başlayan 30 yaşındaki eldiven, kalesini kısa sürede kaybetti. Sonraki 3 maçta yedek kulübesinde oturan Fabri, 15 Eylül'den bu yana kadroya bile giremiyor.
Dusko Tosic - Guangzhou R&F
Beşiktaş'tan Çin'e gidenler furyasının son temsilcisi Tosic, istikrarlı olarak forma giyiyor. Çin Ligi'nde sezon sona ererken Tosic'in takımı 16 takımlı ligde 10. sırada yer bulabildi.
Matej Mitrovic - Club Brugge
Sezon başında ilk 11'in değişmezi olan Hırvat oyuncu için Juventus iddiaları bile çıktı. Bir süre sonra formasını kaybeden Mitrovic, Belçika ekibinde dönem dönem şans buluyor.
Pedro Franco - CD America de Cali
Sözleşmesi bitince ülkesinin America de Cali takımına transfer oldu. Ligin orta sıralarında yer alan takımında sürekli olarak forma giyiyor.
Denys Boyko - Dinamo Kiev
Beşiktaş'ta antrenman kaleciliği yapan Boyko, Dinamo Kiev'in değişilmez ismi oldu. Bu sezon oynanan tüm maçlarda kaleyi korudu. Toplamda 27 maçta 19 gol yedi.
Veli Kavlak - Boşta
Sakatlık problemleri yaşayan futbolcu takım bulamadı.
Talisca - Guangzhou Evergrande (Kiralıktı)
Beşiktaş'ın kaçırdığı balık büyük oldu... Guangzhou Evergrande'de harikalar yaratan Talisca, 18 maçta 16 gol atarken 8 de asist yaptı. Ancak takım olarak Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG'ın gerisinde 2. oldular.
Alvaro Negredo - Al-Nasr
Dubai'nin yolunu tutan İspanyol forvet, yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 8 maçta oynayan Negredo, 8 gol atmayı başardı.
Orkan Çınar - Adana Demirspor (Kiralık)
Maç tecrübesi kazanması için gittiği Demirspor'da 14 karşılaşmanın 10'unda süre aldı. 1 gol atabildi.
Aras Özbiliz - Willem II (Kiralık)
Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Aras Özbiliz, Hollanda'da iyi günler geçirmiyor. Willem II'de yalnızca 2 kez ilk 11'de forma giyebildi.
Umut Nayır - Bursaspor (Kiralık)
Pişmesi için Bursa'ya gönderilen Umut, sezon başında forma şansı bulamasa da Samet Aybaba'nın gözüne girmeye başladı. Akhisar karşısında 2 gol attı. Gelişimini sürdürüyor.
Atınç Nukan - Leipzig (Kiralıktı)
Sakatlıklarla boğuşan Atınç, Leipzig'e döndü ancak henüz sahaya çıkamadı.
FENERBAHÇE
Josef de Souza - Al-Ahli
Fenerbahçe'nin omurgasında kritik görev yapan Josef, yeni takımında da sürekli olarak forma giyiyor. Oynadığı 10 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor, 11 maç sonunda 3. sırada yer alıyorlar.
Giuliano - Al-Nasr
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano da gollerine devam ediyor. 11 maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Onun takımı da Josef'li Al-Ahli'nin önünde 2. sırada bulunuyor.
Fernandao - Al-Wahda
Fenerbahçelilerin şu sıralar Slimani ile karşılaştırdığı Fernandao için de işler pek iyi gitmiyor. 11 maça çıkan Brezilyalı, yalnızca 1 maçta ağları havalandırabildi ve 2 gol attı. Al Wahda da ligin 4. sırasında.
Salih Uçan - Empoli (Kiralık)
2. İtalya macerası da hayal kırıklığı oldu. Yedek kulübesinden çıkamıyor, 3 kez sahaya sürüldü, 1 golü var.
Vincent Janssen - Tottenham (Kiralıktı)
Yaşadığı sakatlık nedeniyle hiç forma giyemedi.
Luis Neto - Zenit (Kiralıktı)
Rusya ligi lideri Zenit'te geride kalan 16 haftanın 10'unda ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 5 maçın 4'ünde 11'deydi.
GALATASARAY
Bafetimbi Gomis - Al-Hilal
Galatasaray taraftarlarının bu sezon en çok aradığı isim... Fransız yıldız, Galatasaray'daki yüksek performansına Suudi Arabistan'da da devam ediyor. 10 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Takımı liderlik koltuğunda.
Luis Pedro Cavanda - Standard Liege
Belçika ekibinin önemli oyuncularından biri oldu. Geride kalan 17 haftanın 12'sinde şans buldu. Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 11'de sahaya çıktı.
Lionel Carole - Strasbourg
Ligue 1'de bu sezon başarılı bir çizgi gösteren takımında 12 maçta oynadı, 1 asist yaptı.
Koray Günter - Genoa
Genoa'da henüz değişilmezler arasına girmese de yükselişe geçti. 8 maçta oynadı. İsmi İngiliz devi Tottenham'la anıldı.
Tolga Ciğerci - Fenerbahçe
Sakatlık problemi bitmedi, sahaya adım atamadı.
Yasin Öztekin - Göztepe
İzmir ekibinin kilit ismi oldu. 14 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.
Iasmin Latovlevici - Bursaspor
Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyuncu, Bursa'da tekrar kendini buldu. Samet Aybaba'nın değişilmezleri arasında. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Doğan Can Davas - Bandırmaspor
Bandırmaspor'un 10 numarası, 12 maçta oynarken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Cedric Carrasso - Boşta
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım bulamadı.
Jason Denayer - Lyon (Kiralıktı)
Manchester City'den Lyon'a transfer oldu. Eski Beşiktaşlı Marcelo ile birlikte stoper ikilisini oluşturuyor. 1 gollük de katkı verdi.
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