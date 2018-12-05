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Giuliano - Al-Nasr

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano da gollerine devam ediyor. 11 maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Onun takımı da Josef'li Al-Ahli'nin önünde 2. sırada bulunuyor.