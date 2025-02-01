Beşiktaş için Veljko Birmancevic iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Birmancevic'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Ara transfer döneminde sessizliğini koruyan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Kanat bölgesine takviye apmak isteyen siyah-beyazlıların, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'le ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
26 yaşındaki sol knat oyuncusu, bu sezon Çek ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Sparta Prag, geçen sezon Toulouse'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Birmancevic'in bonservisini, sezon başında 2.3 milyon Euro ödeyerek amıştı.