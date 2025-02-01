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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Veljko Birmancevic iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Veljko Birmancevic iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Birmancevic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:17
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        Ara transfer döneminde sessizliğini koruyan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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        Kanat bölgesine takviye apmak isteyen siyah-beyazlıların, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'le ilgilendiği iddia edildi.

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        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi.

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        İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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        26 yaşındaki sol knat oyuncusu, bu sezon Çek ekibiyle çıktığı 25 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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        Sparta Prag, geçen sezon Toulouse'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Birmancevic'in bonservisini, sezon başında 2.3 milyon Euro ödeyerek amıştı.

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