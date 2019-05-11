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Beşiktaş'ta genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nde yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılıyor. Toplantıda Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçilmesine tepki gösterildi. Keçeci'nin ardından konuşma yapmaya çıkan Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'in aleyhine de tezahüratlar yapıldı

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü'nde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılan toplantı, saat 10.30'da başladı.

TOPLANTI GERGİN BAŞLADI

Toplantının hemen başında Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçilmesine tepki gösterildi. Beşiktaşlı genel kurul üyelerinin bir bölümü, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde tezahürat yaptı. Bu olayın ardından BJK TV canlı yayını kesti.

Beşiktaş’ta 2018 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, açılış konuşmasını yaparken, Divan Kurulu Başkanlığı için Atıf Keçeci ve Ali Rıza Dizdar’ın aday olduğunu belirtti ve oylama yapıldı. Oylamada oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanı oldu. Ahmet Ürkmezgil’in, “Büyük çoğunlukla Atıf Keçeci, Divan Başkanlığı’na seçilmiştir” ifadelerini kullanmasından sonra Ali Rıza Dizdar’ın ismini önerenler, tek tek sayım yapılmadığı için protesto ederek, “Hak, hukuk, adalet” diye bağırdı. Atıf Keçeci’nin kürsüye çıkmasının ardından “Atıf istifa” seslerinin yükseldiği kongrede Atıf Keçeci ise, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi. Atıf Keçeci’nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte kongrenin açılışı yapıldı.

ÜRKMEZGİL'İN KONUŞMASINA TEPKİ

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, konuşma yapmaya çıkınca yine tepkiler geldi. Divan başkanlığını yapan Atıf Keçeci, "Siz Beşiktaşlısınız, biz değiliz. Aferin size" diyerek tepki gösterdi.

İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Toplantıda 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.

GÜNDEM

Açılış

Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması

Denetim Kurulu Raporunun Okunması

Raporların Görüşülmesi

01.01.2018-16.09.2018 (Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Tarihi) tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

16.09.2018-31.12.2018 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

2019 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması

2177 sicil numaralı üyesi Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan Kınama Cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması

Dilek ve Temenniler

Kapanış

BAŞKANLIK SEÇİMİ YARIN

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

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