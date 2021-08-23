Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki milli yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini hızlandırdı.

Uzun süredir Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için uğraş veren siyah-beyazlılar, oyuncu ile anlaşmaya varsa da İtalyan ekibinden transfer için henüz vize çıkmadı.

Beşiktaş yönetimi, Kaan'ın da kendilerinde oynamaya sıcak bakması nedeniyle Sassuolo'nun inadının kırılmasını bekliyor.

UMUT MERAŞ İDDİASI

Öte yandan siyah-beyazlılar, için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Foot Mercato'nun haberine göre; Kartal, Fransa'da Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmanın peşinde. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon Euro olduğu belirtilirken görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.