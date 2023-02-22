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Beşiktaş'ta rekabet artacak!

Ara transferde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'in de dönmesiyle sezonun geri kalanında takım içindeki forma rekabeti artacak.

Beşiktaş'ta rekabet artacak!

Ara transferin hareketli takımlarının başında gelen Beşiktaş'ta gözler sezonun geri kalanına çevrildi.

Siyah-beyazlılar, ilk olarak Weghorst'un sürpriz ayrılığının ardından Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı.

Kartal, sonrasında ise Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic, Sampdoria'dan Omar Colley, Kayserispor'dan Onur Bulut ve Gaziantep FK'dan kiralık olarak Maxim'i renklerine bağladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, yenileri takıma monte etmeye çalışırken artacak forma rekabetinin sezonun geri kalanına olumlu yansıması bekleniyor.

SAĞ BEKTE ROSIER VE ONUR BULUT

Beşiktaş'ta performansı tartışılan Valentin Rosier'in uzun süredir forma için direkt rakibi de bulunmuyordu.

Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut hamlesi ile bu bölgeyi güçlendirirken sağ bekteki rekabet merakla bekleniyor.

ORTA SAHADA HEDEF SKORUN ARTMASI

Beşiktaş'ın orta sahası sezon başından bu yana özellikle skor katkısı konusunda beklentilerin altında kaldı.

Orta alanda sadece Gedson Fernandes performansıyla öne çıkan isim olurken Salih Uçan istikrar yakalayamadı, Dele Alli ise hayal kırıklığı yarattı.

Siyah-beyazlılar, Hadziahmetovic'in yanı sıra özellikle Maxim hamlesiyle bu sorunu da çözmeyi hedefliyor.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep'ten alınan Maxim'in TFF'nin kararı gereği yerli sayılacak olması da teknik direktör Şenol Güneş'in elini rahatlatacak.

GHEZZAL YENİ TRANSFER GİBİ

Beşiktaş'ta bu süreçte en önemli kazanımların başında ise Rachid Ghezzal geliyor.

Sakatlığını atlatan yıldız isim, geçtiğimiz gün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında gol de atmıştı.

Aboubakar'ın ardından Ghezzal'in de sahalara dönmesiyle Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

Ghezzal'le birlikte gözler Rosier'in de performansında olacak.

STOPERDE COLLEY

Beşiktaş, Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley'le de stoper hattını güçlendirmiş oldu. Siyah-beyazlılar Emrecan Uzunhan ve Montero'yu kiralık gönderirken Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Welinton ve Colley dörtlüsü ile sezona devam edecek.

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