Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 beabere kalan Beşiktaş'ta gözler ligdeki Fenerbahçe derbisine çevrildi. Serdar Topraktepe'nin nasıl bir kadroyla derbiye çıkacağı merak edilirken, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un da son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

        2

        7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, rotasını cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

        3

        Siyah beyazlılarda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un derbide forma giyip giymeyeceği...

        4

        Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun takıma dönüşü bekleniyor.

        5

        Takımla antrenmanlara çıkması beklenen 18 yaşındaki forvetin, zorlu derbide sahada olacağı öğrenildi.

        6

        Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, 2 de asist yaptı.

        7

        SVENSSON'UN YERİNE ONU BULUT

        Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut.

        8

        Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin, kart cezalısı Svensson’un yokluğunda 11’de olması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”