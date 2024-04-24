Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 beabere kalan Beşiktaş'ta gözler ligdeki Fenerbahçe derbisine çevrildi. Serdar Topraktepe'nin nasıl bir kadroyla derbiye çıkacağı merak edilirken, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un da son durumu belli oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, rotasını cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine çevirdi.
Siyah beyazlılarda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un derbide forma giyip giymeyeceği...
Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun takıma dönüşü bekleniyor.
Takımla antrenmanlara çıkması beklenen 18 yaşındaki forvetin, zorlu derbide sahada olacağı öğrenildi.
Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, 2 de asist yaptı.