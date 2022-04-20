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Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri! Transferde dev operasyon

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael, takımda kalacak isimleri belirlerken stoper, forvet ve orta saha için de girişimler devam ediyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

  • 01
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Valerien Ismael'in gireve gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
  • 02
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Siyah-beyazlılar, sözleşmesi biteceklerden devam etmek istediklerine teklifleri sunarken yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor.
  • 03
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    VIDA YAKIN, GÜVEN VE LARIN...

    Valerien Ismael'in de raporu doğrultusunda Vida ile yeniden anlaşmaya yakın olan yönetim, tecrübeli oyuncu ile 1.5 milyon Euro civarında bir maaşla yeniden anlaşmaya yakın.
  • 04
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'a yaptığı tekliften ise henüz olumlu yanıt alamazken 23 yaşındaki oyuncu ile temaslar tıkanmış durumda. Kartal'da 1,7 milyon Euro maaşı kabul etmeyen Larin'de de gidişat şimdilik olumsuz. 
  • 05
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la da yollar ayrılacak. 
  • 06
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    CAN İÇİN SCHALKE İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

    Beşiktaş, Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan için ise bonservis görüşmelerinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.
  • 07
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Alman ekibinden indirim talep eden ve maksimum 1 milyon Euro bütçe ayıran Beşiktaş yönetimi, bu rakama el sıkışıp Can'ı kalıcı olarak kadroya katmak üzere.
  • 08
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    STOPERE ADAY ÇOK!

    Beşiktaş'ın en az 2 takviye yapmayı planladığı stoper için ise pek çok ismi listesine aldı.
  • 09
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı, yabancı adaylardan Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Milos Veljkovic, Lazio'da aynı durumda bulunan Patric için girişimlerde bulunacak.
  • 10
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Giresunspor forması giyen Alexis Perez'i de radarına alan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda harekete geçebilir.
  • 11
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Kartal'ın yerli savunmacı için ilk hedefi ise Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı olurken Verona'da forma giyen Koray Günter de listede.
  • 12
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Beşiktaş'ın Konyaspor'a yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif henüz kabul görmezken Abdülkerim'in İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
  • 13
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    GOLCÜ İÇİN ROTA SÖRLOTH

    Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntıyı bitirmek için en büyük aday eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth...
  • 14
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli için İspanyol ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
  • 15
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Siyah-beyazlılar, oyuncuyu satmak isteyen Leipzig ile masaya otrumaya hazırlanırken yeniden kiralama için tüm kozlarını oynayacak.
  • 16
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Beşiktaş, kiralamada beklediği yanıtı alamaması halinde ise sonraki satıştan ciddi pay içeren bir bonservis teklifi sunmayı planlıyor.
  • 17
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    KİRALIKLAR VE TEIXEIRA...

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile devam edilip edilmeyeceği kararı forvetteki adaylara göre karar verilecek. Miralem Pjanic'in yeni sezonda takımda yer alma ihtimali ise oldukça düşük.
  • 18
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Beklenen performansı veremeyen ve ülkesi Brezilya ile Çin'den talipleri olduğu konuşulan Alex Teixeira ile ise yolların ayrılması hedefleniyor.
  • 19
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    SATIŞ İÇİN GÖZLER ERSİN VE RIDVAN'DA

    Beşiktaş'ta oyuncu satışı için ise en büyük adaylar Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...
  • 20
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Genç eldiven için Fransa'nın Nice kulübü başta olmak üzere talipler kapıyı çalarken yönetimin beklentisi en az 10 milyon Euro.
  • 21
    Beşiktaş son dakika transfer gelişmeleri! Dev operasyon...

    Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.

     

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