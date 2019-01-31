Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi

Beşiktaş'ta transferin son gününde haraketli dakikalar yaşanıyor... Devre arası transferinde takımdan ayrılan Pepe'nin Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar ayrıca Trabzonspor'dan ayrılan Burak Yılmaz'ı da kadrosuna kattı. Kara-Kartal'ın devre arasındaki 3. transferi ise genç oyuncu Muhayer Oktay oldu.
Gelen isimlerin yanısıra Vagner Love ve Ryan Babel'i gönderen Beşiktaş genç oyuncu Fatih Aksoy'u da Sivasspor'a kiraladı. Tüm bu hamlelerin ardından transferde sessizliğe gömülen Beşiktaş'ta transferin son gününde ise büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Siyah-Beyazılar, kulübe ihtar çeken, daha sonra devre arası hazırlık kampına götürülüp götürülmeyeceği tartışılan Quaresma ile de yolları ayırmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda "%90 ayrılacak" dediği yıldız oyuncu ile bugün bağların koparılması bekleniyor.
Portekizli futbolcunun tıpkı vatandaşı gibi Porto yolcusu olduğu öğrenilirken, Arap yarımadasından da çok ciddi talipleri olduğu fakat yıldız futbolcunun kariyerine ülkesinde devam etmeyi istediği öğrenildi. Gün içinde Beşiktaş'ın Q7 ile ayrılığı borsaya bildirmesi bekleniyor.
Takımda ayrılması gündeme gelen bir diğer isim olan Vida için İtalyan kulüpleri İnter ve Roma Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çaldı. İngiltere'den de ilgilenen takımlarım olduğu Hırvat futbolcu için İtalya'nın iki önemli takımı ciddi tekliflerde bulunurken, başkan Fikret Orman bu teklifleri yeterli bulmadı.
Şampiyonluk yarışında Pepe'nin gitmesinin ardından Vida'nın da ayrılmasını telafi etmenin zor olacağını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim, teklifler de istenilen seviyeye gelmeyince bu defteri kapattı. Vida böylelikle sezonu Beşiktaş'ta tamamlayacak.
Beşiktaş transferin son gününde büyük bombayı ise Almanya'dan patlatmaya hazırlanıyor. Dortmund forması giyen Japon oyuncu Shinji Kagawa'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
6 ay için oyuncuya 1.1 milyon Euro ödeyecek olan Siyah-Beyazlılar, bu süreç için ise Dortmund'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için 1.6 milyon Euro'luk opsiyona sahip olan Kara-Kartal'ın transferi, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.
Kagawa transferiyle, sadece sahada değil saha dışında önemli hedefleri olan Beşiktaş, daha önce de etkin olmak adına bazı hamleler yaptığı Uzakdoğu pazarında daha güçlü olmak adına da bu transferi gerçekleştiriyor.
Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna katmayı hedeflediği bir diğer isim ise Marsilya forması giyen Clinton N'jie... Kara Kartal forvetin yanısıra iki kanatta da forma giyebilen Kamerunlu oyuncuyu tıpkı Kagawa'da olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.
Marsilya'da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan golcü oyuncuyu kadrosuna katarak Babel ve Quaresma'dan doğan boşluğu kapatmayı planlıyor. Bu transferde de önemli aşama kaydeden Beşiktaş, transfer dönemi kapanmadan N'jie'yi kadrosuna katmaya çabalıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.