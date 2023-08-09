Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı

        Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar stoper için ise Manchester United'dan Eric Bailly'ye teklif yaptı.

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 09.08.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma ve orta sahaya yapılacak takviyelere çevrildi.

        2

        İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, stoper ve orta saha için ise iki isimde atağa geçti.

        3

        Beşiktaş yönetimi, bir süredir peşinde olduğu Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti.

        4

        TFF'nin mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılacak olan Bakhtiyor, orta sahanın yanı sıra savunma ve kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Şenol Güneş'in çok istediği bir isim.

        5

        25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü CSKA Moskova ile ise görüşmelerini sürdürüyor.

        6

        Rus ekibi bonservis için kapıyı 6 milyon Euro'dan açsa da bu rakam son olarak 4 milyon Euro'ya geriledi.

        7

        Beşiktaş cephesi, biraz daha indirim talep ederken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

        8

        ERIC BALLY İÇİN TEKLİF

        Stopere takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine giren son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly...

        9

        İngiliz ekibiyle sözleşmesinde son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu, kadroda düşünülmüyor.

        10

        Fildişili stoperin sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken siyah-beyazlılar, bu konunun çözülmesini bekliyor.

        11

        Bailly'ye Orta Doğu'dan da taliplerin olduğu belirtilirken temasların sürdüğü ifade edildi.

        12
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti