Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı

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TFF'nin mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılacak olan Bakhtiyor, orta sahanın yanı sıra savunma ve kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Şenol Güneş'in çok istediği bir isim.

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25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü CSKA Moskova ile ise görüşmelerini sürdürüyor.