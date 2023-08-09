Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar stoper için ise Manchester United'dan Eric Bailly'ye teklif yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma ve orta sahaya yapılacak takviyelere çevrildi.
İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, stoper ve orta saha için ise iki isimde atağa geçti.
Beşiktaş yönetimi, bir süredir peşinde olduğu Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için önemli aşama kaydetti.
TFF'nin mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılacak olan Bakhtiyor, orta sahanın yanı sıra savunma ve kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Şenol Güneş'in çok istediği bir isim.
25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü CSKA Moskova ile ise görüşmelerini sürdürüyor.
Rus ekibi bonservis için kapıyı 6 milyon Euro'dan açsa da bu rakam son olarak 4 milyon Euro'ya geriledi.
Beşiktaş cephesi, biraz daha indirim talep ederken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
ERIC BALLY İÇİN TEKLİF
Stopere takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine giren son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly...
İngiliz ekibiyle sözleşmesinde son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu, kadroda düşünülmüyor.