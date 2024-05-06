Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı: Yerli hoca kararsızlığı

Ligdeki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Türkiye Kupası'na odaklanan Beşiktaş, bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞME OLUMLU AMA... Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, Almanya'da yaptığı temasların ardından Türkiye'ye dönerken yönetim kurulu ile değerlendirmelerde bulundu. Sportif direktörlük için Devin Özek ile önemli mesafe kaydeden Arat, hoca için ise Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile bir görüşme yaptı. Şahin ile yapılan görüşme olumlu bir havada geçse de Beşiktaş yönetiminde özellikle yerli adaylar konusunda fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi.

TECRÜBE Mİ, YENİ BİR HİKAYE Mİ? Beşiktaş yönetiminin bir kısmı Nuri Şahin gibi genç ve başarıya aç bir teknik adamla yeni bir hikaye yazılmasını savunurken diğer kanatta ise Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri dile getiriliyor. Nuri Şahin'in şampiyonluk baskısını kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişelerini dile getiren yöneticiler, Yalçın ya da Güneş gibi camiayı bilen tecrübeli bir ismin düşünülmesinin doğru karar olacağını ileri sürüyor. REKLAM

ŞAMPİYONLUK YARIŞI OLMAZSA OLMAZ Beşiktaş yönetimi, 3 yıldır şampiyon olmak şöyle dursun şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan takımı ayağa kaldırmayı öncelik olarak görürken teknik direktör konusunda da bu nedenle hata yapmak istemiyor ve ince eleyip sık dokuyor.