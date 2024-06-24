Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi! Hummels ve Di Maria...

Beşiktaş'ta transfer bekleyişi devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kadrosuna ilk olarak Gabriel Paulista'yı katarken stopere bir takviye daha için gözler Mats Hummels'e çevrildi.

HUMMELS BU HAFTA KARAR VERECEK İtalya'dan Roma başta olmak üzere Avrupa'dan da talipleri bulunan Mats Hummels'e en iyi teklifi yaptığı öğrenilen Beşiktaş, tecrübeli yıldızın yanıtını bekliyor. Alman oyuncunun bu hafta Beşiktaş'a kesin kararını ileteceği ifade edildi. Transfer konusunda umutlu olan Beşiktaş, olumsuz bir durumda ise rotayı hemen listedeki diğer isimlere çevirecek. REKLAM