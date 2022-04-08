Transferde rotayı genç ve potansiyelli oyunculara çevirme kararı alan Beşiktaş yönetimine yeni teknik direktör Valerien Ismael'den de bu doğrultuda bir istek geldi. Siyah-beyazlılar, Fransız hocanın talebi doğrultusunda Peter Barath'ı gündemine aldı.

Macaristan basınından CsakFoci'nin haberine göre, Beşiktaş'ın Debrecen forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslar başladı.

Ön libero bölgesinde oynayan ve piyasa değeri 400 bin Euro olan Barath'ın sözleşmesi Aralık 2022'de sona eriyor.