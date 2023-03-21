JOKER OLDU

Tecrübeli hocanın joker gibi kullandığı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22'si lig, 3'ü kupa olmak üzere 25 resmi maçta görev aldı. Valerien Ismael'in 11'de 2 kez şans verdiği Tayfur, Güneş döneminde ise 7 maçta 11'e girdi.