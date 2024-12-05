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        Haberler Dünya Ortadoğu Beyaz Saray: Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı

        Beyaz Saray, Çinli siber saldırganların, en az 8 Amerikan telekom firmasını hedef aldığını ve ayrıca bazı başka ülkelere de siber saldırılar düzenlediklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 02:55 Güncelleme: 05.12.2024 - 02:57
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        "Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı"
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        Amerikan medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Çin devlet destekli hackerların, bu sefer ABD'li telekom firmalarına siber saldırılar düzenlediğini bildirdi.

        Buna göre, Çinli siber saldırganlar, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini ve ayrıca bazı başka ülkeleri hedef aldı.

        Saldırganların, özellikle hükümette ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı ifade edildi.

        Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle birlikte çalıştığı kaydedildi.

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        #ABD
        #çin
        #beyaz saray
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