AA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.